В столице открылась выставка, посвященная выдающимся москвичкам.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в экспозиции представлены истории женщин, которые реализовались в разных областях и достигли признания благодаря стойкости и упорству.

На выставке можно увидеть 16 уникальных портретов и биографий москвичек, среди которых как известные личности, так и представительницы социальной сферы – филантропы, учителя, медики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.