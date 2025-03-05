05 марта, 16:15Экономика
Inditex планирует вернуть свои бренды на российский рынок
Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и другими, подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент, передают СМИ.
По данным изданий, среди них – коллекция стритстайла Trafaluc от Zara, коллекция Sicko19 от Pull&Bear, а также бренды Uterqüe и Often.
Often, который специализировался на дорогой мужской одежде, ранее был закрыт из-за неудачного проекта, но, возможно, его планируют возродить в России. Inditex приостановила свою работу в России 5 марта 2022 года.
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