Inditex планирует вернуть свои бренды на российский рынок

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и другими, подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент, передают СМИ.

По данным изданий, среди них – коллекция стритстайла Trafaluc от Zara, коллекция Sicko19 от Pull&Bear, а также бренды Uterqüe и Often.

Often, который специализировался на дорогой мужской одежде, ранее был закрыт из-за неудачного проекта, но, возможно, его планируют возродить в России. Inditex приостановила свою работу в России 5 марта 2022 года.

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