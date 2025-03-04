Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Заявка была подана еще в мае прошлого года, и теперь ее официально одобрили. В марте 2022 года Starbucks временно приостановил работу в России, а в мае того же года заявил об окончательном уходе с рынка.

Российские активы компании выкупили ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, открыв обновленные кофейни под брендом Stars Coffee. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.