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04 марта, 13:30

Экономика

Сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России

Сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России

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Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Заявка была подана еще в мае прошлого года, и теперь ее официально одобрили. В марте 2022 года Starbucks временно приостановил работу в России, а в мае того же года заявил об окончательном уходе с рынка.

Российские активы компании выкупили ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати, открыв обновленные кофейни под брендом Stars Coffee. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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