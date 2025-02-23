Уиткофф: американский бизнес может вернуться в РФ после заключения сделки по Украине

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Американский бизнес сможет вернуться в Россию при заключении сделки по Украине, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CBS News.

Он уточнил, что во время переговоров между делегациями из РФ и США в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос снятия санкций с России. Но назвал очевидными ожидания Соединенных Штатов возвращения американских предпринимателей в Россию.

"Я думаю, что все считают, что это было бы положительным и хорошим событием после окончания войны", – подчеркнул Уиткофф.

Между тем СМИ писали, что в Россию может вернуться японская компания Uniqlo, а также магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Помимо них, на российском рынке вновь могут появиться платежные системы Visa и Mastercard, рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, это будет гораздо сложнее, так как россияне уже привыкли к новым системам.

Возвращение брендов в Россию на конкурентной основе является нормальной практикой, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время, обратил внимание он, в Москве не видели информации со ссылкой на западные бренды об их возвращении.