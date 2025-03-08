Сервис Russpass подготовил тематические экскурсии к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В туристическом сервисе Russpass появился раздел, посвященный весне в Москве. В нем жители и гости города смогут найти такие идеи для отдыха и тематические маршруты, приуроченные к Международному женскому дню, передает портал мэра и правительства столицы.

Одним из новых маршрутов стал "Праздник весны и красоты: как провести 8 Марта в Москве". В него были включены 20 площадок. Пользователи также могут адаптировать его под свои предпочтения, прибегнув к планировщику путешествий.

Гостям и жителям столицы предлагают начать день с завтрака в кондитерской, затем прогуляться по Патриаршим прудам к Дому-музею Марины Цветаевой, пройти по старому Арбату и побывать на постановке в Театре имени Евгения Вахтангова.

Также можно позавтракать рядом с "Аптекарским огородом" на проспекте Мира, увидеть выставку "Парфюмерия царской России и периода СССР – история забытого успеха" в Малом Харитоньевском переулке, а затем зайти в Петровский пассаж за тюльпанами и провести вечер в одном из заведений на Пятницкой улице.

Те, кто выберет прогулку "Москва великих женщин – театральная и музыкальная, научная и поэтическая", познакомятся с биографией знаменитых жительниц столицы. Так, гостям расскажут об идеологе советского образования Надежде Крупской, балерине Майе Плисецкой, актрисе Марии Ермоловой, благотворительнице Зинаиде Морозовой, пианистке Елене Гнесиной, поэтессе Марине Цветаевой и оперной певице Галине Вишневской.

Также в честь праздника москвичам предложат маршрут "С заботой о себе: релакс-прогулка в столице". В нее было решено включить мастер-класс по созданию поделок из эпоксидной смолы в студии на Мясницкой улице, сеанс в кинотеатре "Художественный", посещение Усачевских бань в Хамовниках, а также поход в иммерсивный театр "Морфеус" в Замоскворечье и ужин в ресторане грузинской кухни.

Также в разделе представлены бесплатные аудиоэкскурсии. Например, можно выбрать "Дороги любви", которая проведет слушателей от особняка Арсения Морозова на Воздвиженке до Музея М. А. Булгакова. Кроме того, специалисты подготовили "Столичную прогулку: Москва романтическая", выбрав которую можно пройти маршрут от Арбата до памятника А. С. Пушкину.

Горожанам также предложат экскурсии от профессиональных гидов, среди которых можно выбрать "Женские судьбы династии Романовых" или "Женские судьбы в тени кремлевских звезд".

Вместе с тем на празднование Международного женского дня приглашают ВДНХ, парки и музеи Москвы. В рамках подготовленной программы пройдет свыше 400 мероприятий, в том числе экскурсии, лекции, викторины, мастер-классы, кинопоказы, спортивные мероприятия и весенний фестиваль.