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08 марта, 14:45

Экономика

"Деньги 24. Итоги": почему стоимость цветов обогнала инфляцию к 8 Марта

"Деньги 24. Итоги": почему стоимость цветов обогнала инфляцию к 8 Марта

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Согласно расчетам платформы "Чек Индекс", средний чек при покупке букета на 8 Марта вырос на 18–20% и достиг уровня 4 000 рублей в России и 5 000 рублей в Москве. Это значительно превышает уровень инфляции.

Основной причиной роста цен стали зарубежные поставки. Около 73% цветов в России импортируются из-за рубежа, включая Эквадор и другие страны Латинской Америки. Это влечет за собой оплату в иностранной валюте, сложную логистику и дополнительные издержки. Также на стоимость влияют затраты на упаковку, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные расходы.

Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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