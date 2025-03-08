"Деньги 24. Итоги": почему стоимость цветов обогнала инфляцию к 8 Марта

Согласно расчетам платформы "Чек Индекс", средний чек при покупке букета на 8 Марта вырос на 18–20% и достиг уровня 4 000 рублей в России и 5 000 рублей в Москве. Это значительно превышает уровень инфляции.

Основной причиной роста цен стали зарубежные поставки. Около 73% цветов в России импортируются из-за рубежа, включая Эквадор и другие страны Латинской Америки. Это влечет за собой оплату в иностранной валюте, сложную логистику и дополнительные издержки. Также на стоимость влияют затраты на упаковку, аренду торговых площадей, оплату труда персонала и другие операционные расходы.

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