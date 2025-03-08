Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 12:35

Общество

Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта в Москве

Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта в Москве

Москвички начали присылать видео своих поздравлений с 8 Марта

Опрос показал, что хотят получить москвички на 8 Марта

Сергей Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

В Госдуме разрабатывают реестр владельцев опасных собак

Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта

Астрологи назвали март самым сложным месяцем года

Рост цен на букеты обогнал инфляцию в два раза

Ведущая телеканала Москва 24 узнала, как женщины работают в метрострое

В столице ожидается солнечный день с температурой до 10 градусов тепла

Опросы показали, что москвички в этом году мечтают получить на 8 Марта цветы и деньги. На втором месте в списке предпочтений – косметика, парфюмерия и ювелирные украшения.

Маркетологи отмечают, что в этом году наибольший рост продаж показали подарочные наборы, ароматические свечи и туалетная вода. Также популярностью пользовались ювелирные украшения, наборы полотенец, чая и кофе, а также посуда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика