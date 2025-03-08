Маркетологи назвали самые популярные подарки на 8 Марта в Москве

Опросы показали, что москвички в этом году мечтают получить на 8 Марта цветы и деньги. На втором месте в списке предпочтений – косметика, парфюмерия и ювелирные украшения.

Маркетологи отмечают, что в этом году наибольший рост продаж показали подарочные наборы, ароматические свечи и туалетная вода. Также популярностью пользовались ювелирные украшения, наборы полотенец, чая и кофе, а также посуда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.