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Новости

Новости

08 марта, 09:15

Город

Москва подготовила более 400 мероприятий к 8 Марта

Москва подготовила более 400 мероприятий к 8 Марта

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В Международный женский день столичные парки, музеи, библиотеки и выставочные комплексы приглашают москвичей на праздничные мероприятия. Всего запланировано более 400 событий – от концертов и экскурсий до мастер-классов и викторин.

На ВДНХ с самого утра женщинам будут раздавать цветы у главного входа. Посетительницы с именами Роза и Клара смогут бесплатно посетить павильоны "Центральный", "Космонавтика и авиация" и интерактивный музейный комплекс "Буран".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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