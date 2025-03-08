Москва подготовила более 400 мероприятий к 8 Марта

В Международный женский день столичные парки, музеи, библиотеки и выставочные комплексы приглашают москвичей на праздничные мероприятия. Всего запланировано более 400 событий – от концертов и экскурсий до мастер-классов и викторин.

На ВДНХ с самого утра женщинам будут раздавать цветы у главного входа. Посетительницы с именами Роза и Клара смогут бесплатно посетить павильоны "Центральный", "Космонавтика и авиация" и интерактивный музейный комплекс "Буран".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.