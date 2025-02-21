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21 февраля, 08:00

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В Москве откроется кластер видеоигр и анимации

В Москве откроется кластер видеоигр и анимации

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Несколько десятков столичных компаний подали заявки, чтобы стать резидентами кластера видеоигр и анимации, который планируют открыть в этом году в инновационном центре "Сколково". Он займет пятиэтажное здание площадью 40 тысяч квадратных метров, где разместятся студии, залы для киберспортивных турниров, лектории и коворкинг.

На данный момент заявки подали около 60 компаний, из которых 35 занимаются видеоиграми, а 20 – анимацией. В кластере будет создана вся необходимая инфраструктура для разработки и продвижения проектов. Ожидается, что к 2030 году здесь будет работать до 2 тысяч специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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