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17 февраля, 17:30

Безопасность

В Москве напомнили о правилах замены газовых плит и штрафах за нарушение

В Москве напомнили о правилах замены газовых плит и штрафах за нарушение

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Газовую плиту, которая эксплуатируется более 14 лет, необходимо заменить или провести ее диагностику. Это требование правил эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Собственники квартир обязаны соблюдать установленные сроки, иначе им может грозить штраф до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 25 тысяч.

В Мосжилинспекции опровергли информацию о том, что эти суммы являются нововведением 2025 года – штрафы повысили еще год назад. Чтобы их избежать, достаточно предоставить доступ специалистам Мосгаза к плите во время плановой проверки. Ознакомиться с графиком визита можно на сайте компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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