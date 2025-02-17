В Москве напомнили о правилах замены газовых плит и штрафах за нарушение

Газовую плиту, которая эксплуатируется более 14 лет, необходимо заменить или провести ее диагностику. Это требование правил эксплуатации газового оборудования в жилых домах. Собственники квартир обязаны соблюдать установленные сроки, иначе им может грозить штраф до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 25 тысяч.

В Мосжилинспекции опровергли информацию о том, что эти суммы являются нововведением 2025 года – штрафы повысили еще год назад. Чтобы их избежать, достаточно предоставить доступ специалистам Мосгаза к плите во время плановой проверки. Ознакомиться с графиком визита можно на сайте компании.

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