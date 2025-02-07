"Коммерсант": фестивали "Игромир" и Comic Сon могут пройти в 2025 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Интернет-холдинг "Яндекс" стал новым владельцем товарных знаков "Игромир" и Comic Con, которые ранее принадлежали ООО "КРИ" (организатор крупнейших выставок популярной молодежной культуры), сообщает "Коммерсант".

В рамках процедуры банкротства ООО "КРИ" 29 января был определен покупатель товарных знаков, включая "Игромир", Comic Con, "Комиккон" и COMICCON. Победителем торгов стало ООО "Яндекс", приобретшее лоты за 20,6 миллиона рублей каждый.

В компании подтвердили планы провести фестивали "Комиккон" и "Игромир" уже осенью 2025 года.

"Сейчас начнем формировать программу фестиваля, вести переговоры с партнерами, производителями контента, холдингами и спонсорами", – сообщили в "Яндексе".

По данным издания, флагманами мероприятий могут стать проекты Atomic Heart и "Алмазный меч, деревянный меч". Это будут первые фестивали под брендами "Игромир" и Comic Con с 2019 года.

Прошлым летом в Москве прошел IV ежегодный Фестиваль видеоигр и игровой культуры B&D Game Fest. В дни фестиваля Институт бизнеса и дизайна B&D в Протопоповском переулке объединил на одной площадке гейм-дизайнеров и разработчиков игр, профессиональных геймеров и любителей, исследователей игровой индустрии и всех, кто увлекается играми или связанными с ними темами.

Посетители смогли ознакомиться с более чем 50 разножанровых игр: от платформеров и метроидваний до визуальных новелл и приключений, и большинство из них были представлены впервые.