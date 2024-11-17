"Мой район. Новости": новый корпус появится на территории ДГКБ Святого Владимира

На территории детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках строят новый современный корпус. На данный момент он готов уже более чем на 50%.

В нем будут работать отделения реанимации, интенсивной терапии для новорожденных и уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Всего в новом корпусе разместят 15 реанимационных и более 20 отделений стационара. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".