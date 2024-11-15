Москвичам рассказали, как работают городские инфарктные центры

Центры для пациентов с инфарктом есть на базе 19 городских стационаров, которые объединены в единую сеть. Больных с подозрением на опасную патологию спешат доставить в ближайшую клинику для дальнейшего незамедлительного оказания медпомощи.

Эффективная маршрутизация помогает сэкономить ценнейший ресурс – время. В настоящее время с момента прибытия скорой на вызов до начала экстренной операции проходит не более 40 минут. При этом еще 15 лет назад счет мог идти на часы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.