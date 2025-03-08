17 тысяч тонн свежих цветов поступило в Москву перед Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня на Рижском рынке Москвы царит настоящий ажиотаж. Мужчины, женщины и даже дети спешат за праздничными букетами для своих близких.

По данным Сообщества флористов России, в этом году на рынке представлено множество отечественных цветов, выращенных в теплицах. Также в страну завезли 17 тысяч тонн свежесрезанных цветов из-за границы, включая розы, тюльпаны и хризантемы.

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