17 марта, 08:10Город
"Улицы московские": улица Маросейка
Улица Маросейка – словно дама из высшего общества. Всегда при параде и готова к любому повороту событий. Пристально следит и за важными столичными новостями, и за личными драмами, которых на своем веку повидала немало.
Какое место на Маросейке называют памятником нелюбви? Где снимали легендарную картину "Летят журавли"? Кто из известных жителей Маросейки не побоялся закрутить роман с дочерью Иосифа Сталина? Как с этой улицей связана Джуна Давиташвили?
Об этом – в программе "Улицы московские".