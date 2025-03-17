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17 марта, 08:10

Город

"Улицы московские": улица Маросейка

"Улицы московские": улица Маросейка

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Улица Маросейка – словно дама из высшего общества. Всегда при параде и готова к любому повороту событий. Пристально следит и за важными столичными новостями, и за личными драмами, которых на своем веку повидала немало.

Какое место на Маросейке называют памятником нелюбви? Где снимали легендарную картину "Летят журавли"? Кто из известных жителей Маросейки не побоялся закрутить роман с дочерью Иосифа Сталина? Как с этой улицей связана Джуна Давиташвили?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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