Совфед планирует ужесточить лицензирование управляющих компаний жилых домов

К управлению многоквартирными домами будут допускать только надежные организации. В Совете федерации отмечают, что нередко жители исправно оплачивают услуги ЖКХ, а потом, через несколько месяцев после ухода управляющей компании, узнают о серьезных долгах.

В верхней палате парламента считают, что пришло время внести поправки в законодательство. Их выработают на слушаниях в марте. Начать хотят с лицензирования компаний, которое в настоящий момент стало формальностью.

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