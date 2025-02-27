Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 07:15

Политика

Совфед планирует ужесточить лицензирование управляющих компаний жилых домов

Совфед планирует ужесточить лицензирование управляющих компаний жилых домов

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К управлению многоквартирными домами будут допускать только надежные организации. В Совете федерации отмечают, что нередко жители исправно оплачивают услуги ЖКХ, а потом, через несколько месяцев после ухода управляющей компании, узнают о серьезных долгах.

В верхней палате парламента считают, что пришло время внести поправки в законодательство. Их выработают на слушаниях в марте. Начать хотят с лицензирования компаний, которое в настоящий момент стало формальностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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