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26 февраля, 09:51

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WSJ: план Трампа по Украине не подразумевает помощь США в случае боевых действий

План Трампа по Украине не подразумевает помощь США в случае боевых действий – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств Штатов отправить силы в регион или оказывать помощь в случае боевых действий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Белого дома.

По информации издания, французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом во время своего визита в Вашингтон настаивал на том, что США должны оказать поддержку силам, которые Париж и Лондон хотят направить на Украину в случае урегулирования.

Высокопоставленный чиновник отметил, что президент Соединенных Штатов был открыт этой идее, и Макрон покинул Вашингтон, полагая, что достиг взаимопонимания с Трампом. Несмотря на это, источник полагает, что мирное соглашение, разрабатываемое Трампом, не будет включать в себя гарантии будущей помощи.

Ранее зарубежные СМИ писали, что американский план по урегулированию украинского конфликта включает в себя признание за Россией нескольких территорий. Трамп в разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо не согласился, что любое мирное соглашение с РФ должно содержать гарантии безопасности для Украины. По его мнению, это не должно восприниматься как "умиротворение" в пользу Москвы, утверждал источник.

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