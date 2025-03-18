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18 марта, 13:45

Культура

"Сити": подборка весенних пейзажей в Третьяковской галерее

"Сити": подборка весенних пейзажей в Третьяковской галерее

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку весенних пейзажей в Третьяковской галерее.

Картину "Грачи прилетели" художника Алексея Саврасова многие считают главным произведением о весне в истории русского искусства. Сейчас его можно увидеть на выставке, посвященной передвижникам.

В пейзаже "Весна в лесу" художник Станислав Жуковский точно передал детали. На картине изображена лужа на переднем плане. Это излюбленный образ живописца Василия Поленова, у которого Жуковский учился.

Подробнее – в программе "Сити".

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