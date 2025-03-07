"Сити": подборка работ художниц в московских музеях

Команда проекта "Сити" подготовила специальную подборку к Международному женскому дню, посвященную творчеству художниц конца XIX – начала XX веков.

В экспозиции Пушкинского музея представлена работа Мэри Кэссет "Мать и дитя". Французская импрессионистка с американскими корнями посвятила свое творчество семейным сюжетам и борьбе за право женщин заниматься искусством.

В Третьяковской галерее можно увидеть знаменитую картину Зинаиды Серебряковой "За завтраком". На ней художница изобразила своих детей за столом в солнечном утреннем свете, передав атмосферу домашнего уюта.

Подробнее – в программе "Сити".