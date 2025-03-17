Модный эксперт Владислав Лисовец рассказал своей философии моды

В Центральном выставочном зале "Манеж" подходит к концу Московская неделя моды. Одним из гостей стал эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец. Он рассказал, в каком образе выйдет на подиум, и поделился своей философией стиля.

Владислав отметил, что не любит, когда все слишком идеально. По его мнению, образ должен отражать индивидуальность, а не выглядеть как с витрины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.