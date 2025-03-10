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Новости

10 марта, 08:00

Город

Москвичам рассказали, какие издания чаще всего берут в книгоматах

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Зимой любители чтения активно пользовались книгоматами в Москве. С их помощью горожане заказали около 1,5 тысячи изданий с начала декабря до конца февраля. Чаще всего берут книги для детей и подростков.

Среди самых популярных произведений – серия "Дневник слабака" автора Джеффа Кинни. Также сейчас популярна книга писателя Раны Авдиш "В шоке", которая рассказывает о враче-реаниматологе. Активно заказывали "Апельсин" автора Анны Доброчасовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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