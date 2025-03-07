В "Крокус Экспо" стартовал крупнейший фестиваль игр "Игрокон"

В выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске открылся крупнейший в России фестиваль игр и увлечений "Игрокон". Мероприятие, которое продлится три дня, собрало фанатов настольных игр, геймеров и косплееров. Гостей встречают персонажи из популярных вселенных, таких как "Гарри Поттер", "Звездные войны" и других.

В программе фестиваля – выступления блогеров, розыгрыши призов, турниры среди профессиональных игроков и мастер-классы от художников. Участники могут попробовать более 1 000 игр, от сражений с драконами до детективных расследований. Также организовано косплей-дефиле, где более 100 артистов в костюмах известных героев создают атмосферу праздника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.