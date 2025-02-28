Депутат Буцкая: в России разрабатывается ГОСТ на экспертизу игр и игрушек

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Компьютерные игры должны проходить экспертную оценку, поэтому в РФ разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

"Как мы видим, не каждая компьютерная игра может быть выпущена на рынок, а самое главное – к ней могут быть допущены наши дети. Поэтому совсем скоро, 5 марта, у нас состоится заседание рабочей группы по разработке ГОСТа на психолого-педагогическую экспертизу", – подчеркнула она.

Парламентарий выразила надежду на то, что это станет одним из основных шагов к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр.

Ранее в Госдуме предложили ввести понятие национальной видеоигры и дать ему определение. С такой идеей выступила заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова.

По ее мнению, в России необходимо разработать меры поддержки для развития индустрии видеоигр. Это могут быть гранты, субсидии или льготные рекламы.

Между тем МВД РФ назвало схемы, которые используют мошенники для хищения денег в одной их самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox. Злоумышленники пишут напрямую в игре или заходят на тематические форумы и в чаты, где находят жертв.

