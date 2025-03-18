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18 марта, 23:40

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 639 в ЮЗАО

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 639 в ЮЗАО

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Электробусы начал курсировать между станциями метро "Беляево" и "Ясенево" по маршруту № 639. Экологичные машины – практически бесшумные и едут более плавно, что позволяет пассажирам совершать поездки с большим комфортом.

С 2022 года в Москву поставляют электробусы улучшенной комплектации. Например, в них есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому с наступлением вечера.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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