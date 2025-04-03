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03 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 апреля

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Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском и Ярославском шоссе, а также шоссе Энтузиастов в сторону центра Москвы, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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