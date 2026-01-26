Создан оперштаб по восстановлению работы системы бронирования авиабилетов Leonardo

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Ростех".

В госкорпорации подчеркнули, что в настоящее время фиксируются сбои в работе сетевой инфраструктуры. При этом проблемы на стороне провайдера – компании "Сирена Трэвел".

"Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с ПАО "Аэрофлот", в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов "Сирена Трэвел", – говорится в сообщении.

Из-за сбоя отмечаются проблемы с регистрацией пассажиров авиакомпаний "Россия", "Ямал" и "Ижавиа", сообщили пресс-службы перевозчиков.

"Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). Возможны корректировки в расписании", – говорится в сообщении "России".

При этом в авиакомпании "Ямал" добавили, что из-за масштабного сбоя был приостановлен ряд операций во всех каналах продаж. А в пресс-службе "Ижавиа" отметили, что операции по покупке, обмену и возврату билетов временно недоступны на официальном сайте и в кассах. Кроме того, возможны затруднения при регистрации на рейс.

О проблемах в работе также сообщили "Аэрофлот", "Победа", Smartavia, Nordwind, "Уральские авиалинии", UTair и Belavia.

По словам знакомого с ситуацией источника, проблема со сбоем в системе бронирования Leonardo будет устранена в ближайшее время.

Сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo произошел 26 января. В компаниях "Аэрофлот" и "Победа" уточнили, что в связи с этим ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также оформление билетов. В пресс-службе "Победы" добавили, что в настоящее время система регистрации пассажиров в аэропортах продолжает работать в ручном режиме.

Перевозчики отметили, что поставщик услуг принимает усилия для оперативного восстановления штатной работы системы.