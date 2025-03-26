Московские врачи начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов. Ее используют в частности во время операций на коронарных сосудах сердца.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, технология позволяет получать детализированные изображения в режиме реального времени. Это помогает хирургам точно определять размер и положение бляшек, а также оценить протяженность и характер поражений сосудов.

В соответствии с новыми московскими стандартами оказания медицинской помощи методика уже доступна во всех рентген-операционных города.

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