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12 сентября, 09:45

Технологии

Искусственный интеллект поможет московским врачам в диагностике проблем с позвоночником

Искусственный интеллект поможет московским врачам в диагностике проблем с позвоночником

Столичные врачи будут использовать ИИ для диагностики заболеваний позвоночника

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Искусственный интеллект поможет московским врачам в диагностике проблем с позвоночником. Новый сервис обнаруживает и оценивает смещение позвонков на рентгенограммах. А всего же нейросети в лучевой диагностике находят признаки уже 38 патологий при обработке снимков.

Столичные врачи с помощью сервиса искусственного интеллекта смогут на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника выявлять протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, а также стеноз позвоночного канала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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