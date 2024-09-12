Искусственный интеллект поможет московским врачам в диагностике проблем с позвоночником. Новый сервис обнаруживает и оценивает смещение позвонков на рентгенограммах. А всего же нейросети в лучевой диагностике находят признаки уже 38 патологий при обработке снимков.

Столичные врачи с помощью сервиса искусственного интеллекта смогут на магнитно-резонансной томограмме шейного отдела позвоночника выявлять протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, а также стеноз позвоночного канала.

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