Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о работе флагманского медучреждения

Директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексей Шабунин рассказал, что флагманское медучреждение работает исключительно в цифровом формате. Кроме того, в больнице пациенты не ждут приема в коридорах, вместо этого при поступлении к ним сразу подходят медсестры и врачи, которые проводят все необходимые манипуляции.

Кроме того, Боткинская больница располагает мощнейшей диагностической и лечебной базами.

Большое интервью с Алексеем Шабуниным выйдет в среду, 11 сентября, в эфире телеканала Москва 24.