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08 сентября, 13:05

Общество

"Мой район. Новости": онкоцентры оснастили оптическими системами для проведения операций

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Современные оптические системы для проведения операций появились в ведущих онкологических клиниках Москвы. Так, оборудование последнего поколения установили в научном центре имени Логинова.

Оно позволит проводить вмешательство с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациентов. Такие системы теперь также есть в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", больницах имени Юдина и Боткина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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