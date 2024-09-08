"Мой район. Новости": онкоцентры оснастили оптическими системами для проведения операций

Современные оптические системы для проведения операций появились в ведущих онкологических клиниках Москвы. Так, оборудование последнего поколения установили в научном центре имени Логинова.

Оно позволит проводить вмешательство с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациентов. Такие системы теперь также есть в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", больницах имени Юдина и Боткина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

