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05 сентября, 14:24

Город

Депутат МГД Стебенкова осмотрела ход ремонтных работ в детской поликлинике в Текстильщиках

Фото: Валерий Порубов

Капитальный ремонт в детской поликлинике, расположенной по адресу улица Артюхина, 27, корпус 3, в Текстильщиках, подходит к концу. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова проверила качество ремонта в медицинском учреждении.

"Поликлиника находится в высокой степени готовности. Основные работы уже завершили. В здании завели коммуникации, почти закончили монтаж освещения. Также специалисты завершили пусконаладочные работы вентиляционных систем кондиционирования и основных электрических сетей. Полным ходом идет чистовая доработка в здании", – рассказала Стебенкова.

Работы проведены по новому московскому стандарту. Современная мебель, яркие детские указатели – все это точно понравится юным пациентам и их родителям, уверена депутат. Сейчас приводят в порядок кабинеты и коридоры после ремонта. В скором времени в здание привезут медицинскую технику. Поликлинику планируют ввести в эксплуатацию уже осенью нынешнего года.

Ранее стало известно о завершении капремонта городской поликлиники № 67. Улучшенное сооружение будет соответствовать новому московскому стандарту оказания медицинской помощи. Также строители перенесли наиболее посещаемые кабинеты на первый этаж.

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