Алексей Безымянный – о новом московском стандарте поликлиник

Директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный рассказал о том, как столичные поликлиники постепенно переходят на новый московский стандарт. В итоге здания соответствуют мировому уровню, а пациенты получают медицинские услуги высокого качества в комфортных условиях.

Как изменились медучреждения города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.