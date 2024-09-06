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06 сентября, 14:45

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Алексей Безымянный – о новом московском стандарте поликлиник

Алексей Безымянный – о новом московском стандарте поликлиник

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Директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный рассказал о том, как столичные поликлиники постепенно переходят на новый московский стандарт. В итоге здания соответствуют мировому уровню, а пациенты получают медицинские услуги высокого качества в комфортных условиях.

Как изменились медучреждения города? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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