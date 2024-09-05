05 сентября, 12:38Общество
Депутат МГД Мельникова: поликлинику в Донском районе приведут к московскому стандарту
Фото: Тимофей Мелентьев
Капитальный ремонт городской поликлиники № 67 подходит к концу. Обновленное здание будет соответствовать новому московскому стандарту оказания медицинской помощи, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.
По ее словам, в ходе работ было полностью реорганизовано рабочее пространство. Теперь наиболее посещаемые кабинеты располагаются на первом этаже. Кроме того, сократилось расстояние до процедурных кабинетов.
"После капремонта в поликлинике установят новое оборудование для высокотехнологичной диагностики: МРТ, КТ, рентген. Увеличится количество врачей востребованных специальностей. Для удобства пациентов установлен лифт, которого в здании раньше не было", – рассказала Мельникова.
Она также подчеркнула, что медучреждение расположено в здании, построенном в начале прошлого века, но это не стало препятствием, чтобы привести его к новому московскому стандарту.
"Команда мэра Москвы уделяет пристальное внимание развитию современной медицинской помощи. Работы по капитальному ремонту поликлиники идут в соответствии с графиком, поэтому совсем скоро она вновь начнет принимать пациентов, и жители Донского района по достоинству оценят уровень обслуживания и комфорт", – отметила Ольга Мельникова.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских онкостационарах установили семь новейших роботов для хирургии. По его словам, новые роботические системы значительно увеличили возможности столичных врачей.
Мэр Москвы отметил, что роботизированная хирургия – одно из основных направлений в московской медицине. Ее главное преимущество заключается в высокой точности и минимальной травматичности.