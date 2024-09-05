Депутат МГД Мельникова: поликлинику в Донском районе приведут к московскому стандарту

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Капитальный ремонт городской поликлиники № 67 подходит к концу. Обновленное здание будет соответствовать новому московскому стандарту оказания медицинской помощи, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

По ее словам, в ходе работ было полностью реорганизовано рабочее пространство. Теперь наиболее посещаемые кабинеты располагаются на первом этаже. Кроме того, сократилось расстояние до процедурных кабинетов.

"После капремонта в поликлинике установят новое оборудование для высокотехнологичной диагностики: МРТ, КТ, рентген. Увеличится количество врачей востребованных специальностей. Для удобства пациентов установлен лифт, которого в здании раньше не было", – рассказала Мельникова.

Она также подчеркнула, что медучреждение расположено в здании, построенном в начале прошлого века, но это не стало препятствием, чтобы привести его к новому московскому стандарту.

"Команда мэра Москвы уделяет пристальное внимание развитию современной медицинской помощи. Работы по капитальному ремонту поликлиники идут в соответствии с графиком, поэтому совсем скоро она вновь начнет принимать пациентов, и жители Донского района по достоинству оценят уровень обслуживания и комфорт", – отметила Ольга Мельникова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских онкостационарах установили семь новейших роботов для хирургии. По его словам, новые роботические системы значительно увеличили возможности столичных врачей.

Мэр Москвы отметил, что роботизированная хирургия – одно из основных направлений в московской медицине. Ее главное преимущество заключается в высокой точности и минимальной травматичности.