Депутат МГД Картавцева рассказала о завершении реконструкции флагмана ГКБ № 1 им. Пирогова

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Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рассказала, что флагманский центр Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова станет пятым в столичной сети скоропомощных стационаров.

Депутат напомнила, что в Москве внедряется новый стандарт экстренной помощи, благодаря которому в полтора раза увеличилась скорость оказания помощи пациентам, а 70% поступивших больных проходят полное обследование и получают диагноз в течение двух часов с момента госпитализации. Такого результата удалось достичь благодаря созданию сети флагманских центров, действующих по единым медицинским алгоритмам, оснащенных самым передовым оборудованием, персонал которых обучен действовать слаженно на всех этапах оказания скорой помощи.

Четыре флагманских центра уже действуют на базе ГКБ имени Вересаева, НИИ СП имени Склифосовского, ГКБ № 15 имени Филатова и ГКБ имени Боткина. Картавцева уточнила, что пятый флагманский центр создается на базе одного из корпусов больницы имени Н. И. Пирогова. Семиэтажное здание флагмана площадью 19,4 тысячи квадратных метров будет связано с соседними больничными корпусами отапливаемыми надземными переходами.

Стационар флагманского центра рассчитан на 244 койко-места, из которых 23 – реанимационные. В центре будет 11 операционных, в том числе – первая в ГКБ № 1 гибридная операционная с возможностью использования телемедицины и проведения ангиографических операций.

"Городская больница имени Пирогова не случайно имеет № 1 в своем названии. Это одна из старейших клиник столицы, которой в этом году исполнилось 222 года. В больнице сложился уникальный коллектив, накоплен огромный опыт. При этом большинство корпусов больницы – это исторические здания-памятники и здания советского периода, что вносило ряд ограничений в планы модернизации. Теперь эти трудности позади. Появление нового флагманского центра придаст мощный импульс развитию ГКБ № 1 и всей московской медицины", – резюмировала Картавцева.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении работ в рамках капитального ремонта многопрофильного корпуса больницы имени В. В. Вересаева. В здании будут работать две операционные и два реанимационных отделения. Туда привезут свыше трех тысяч единиц современного оборудования, уточнил мэр.

