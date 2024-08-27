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27 августа, 07:15

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Один из корпусов больницы им Пирогова стал флагманским центром экстренной медицины

Один из корпусов больницы им Пирогова стал флагманским центром экстренной медицины

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В современный флагманский центр экстренной медицины превратили один из старых корпусов клинической больницы имени Пирогова. Больные будут проводить в нем не более суток. Затем их намерены переводить в профильные отделения, отправлять на амбулаторное лечение или выписывать.

Основные строительно-монтажные работы в здании завершили. Для медучреждения закупили почти три тысячи единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты КТ и МРТ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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