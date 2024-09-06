Глава дирекции столичного Депздрава Безымянный рассказал об оборудовании поликлиник

Новое оборудование экспертного класса и расширенных возможностей получили столичные поликлиники. Об этом рассказал глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По его словам, московские амбулатории укомплектовали лор-комбайнами, цифровым рентгенологическим, а также офтальмологическим оборудованием и аппаратами УЗИ.

Большое интервью с Алексеем Безымянным выйдет в пятницу, 6 сентября, в эфире телеканала Москва 24.