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06 сентября, 16:45

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Глава дирекции столичного Депздрава Безымянный рассказал об оборудовании поликлиник

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Новое оборудование экспертного класса и расширенных возможностей получили столичные поликлиники. Об этом рассказал глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По его словам, московские амбулатории укомплектовали лор-комбайнами, цифровым рентгенологическим, а также офтальмологическим оборудованием и аппаратами УЗИ.

Большое интервью с Алексеем Безымянным выйдет в пятницу, 6 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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