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06 сентября, 07:45

Технологии

Московские онкоклиники получили 7 новых роботических систем

Московские онкоклиники получили 7 новых роботических систем

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"Мой район. Новости": роботические системы для операций появились в онкоклиниках столицы

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"Мой район. Новости": реконструкция лечебного корпуса № 2 ГКБ им. Вересаева завершена

Обновленный корпус № 2 больницы имени Вересаева примет первых пациентов в сентябре

Сергей Собянин, рассказал, как проходила реконструкция ГКБ имени Вересаева

Ведущие онкологические клиники Москвы получили семь новых роботических систем. Современное оборудование установили в больнице № 62, онкоцентре имени Юдина, а также в двух московских клинических научных центрах имени Боткина и Логинова.

Эти системы расширяют возможности врачей: благодаря роботам-хирургам в 2024 году высокотехнологичное лечение получат более двух тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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