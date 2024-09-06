Московские онкоклиники получили 7 новых роботических систем

Ведущие онкологические клиники Москвы получили семь новых роботических систем. Современное оборудование установили в больнице № 62, онкоцентре имени Юдина, а также в двух московских клинических научных центрах имени Боткина и Логинова.

Эти системы расширяют возможности врачей: благодаря роботам-хирургам в 2024 году высокотехнологичное лечение получат более двух тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.