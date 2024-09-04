Сергей Собянин: центр женского здоровья и роддом появятся в ГКБ имени Вересаева

Как рассказал Сергей Собянин во время открытия после реконструкции второго лечебного корпуса больницы имени Вересаева, в 2025 году в еще одном обновленном здании появятся центр женского здоровья и современный родильный дом. На этом модернизация медучреждения будет завершена.

Ранее в 2022 году в ГКБ имени Вересаева запустили флагманский центр, а в 2023-м – преобразили первый лечебный корпус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.