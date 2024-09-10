Собянин: в Москве после завершения реконструкции открылось еще 12 поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще 12 поликлиник открылись в Москве в ходе реализации городской программы модернизации амбулаторного звена, рассказал Сергей Собянин во время открытия головного здания детской городской поликлиники (ДГП) № 52 на Зверинецкой улице на востоке столицы.

Мэр подчеркнул, что крупнейшая городская программа по реконструкции поликлиник реализуется в Москве в соответствии с национальным проектом. Собянин также напомнил, что новый стандарт учреждений разрабатывался совместно с врачами, медсестрами и пациентами. Здания, которые возводятся с его учетом, представляют собой новые современные поликлиники.

Собянин отметил, что в настоящее время в городе реконструированы и переданы в эксплуатацию 200 зданий. До конца 2024 года реконструкция завершится еще в 100 поликлиниках.

В понедельник, 9 сентября, после окончания реконструкции первых пациентов приняли в 12 столичных поликлиниках. Помимо ДГП № 52, в их число вошли филиалы № 2 в Бибиреве и № 7 в Северном Медведкове диагностического центра № 5, головное здание ДГП № 11 в Северном Медведкове, филиал № 2 городской поликлиники (ГП) № 8 в Тропарево-Никулине, филиал № 3 консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 2 в Метрогородке, филиал № 2 диагностического клинического центра № 1 в Конькове, филиал № 2 ГП № 219 в Северном Тушине, филиал № 1 ДГП № 120 в Ивановском, филиал № 3 ГП № 69 в Новогирееве, филиал № 5 ГП № 2 и филиал № 2 ДГП № 69 в Зюзине.

Вместе с тем в ближайшее время планируется открыть еще 10 обновленных поликлиник. К ним относятся головное здание ГП № 5 в Красносельском районе, филиал № 4 ГП № 109 в Текстильщиках, филиал № 1 ДГП № 133 в Ховрине, филиал № 3 ДГП № 122 в Гольянове, филиал № 2 ДГП № 99 в Алексеевском районе, филиал № 3 ДГП № 23 в Бирюлево Восточном, головное здание ДГП № 125 в Алтуфьевском районе, филиал № 4 КДЦ № 2 в Алексеевском районе, филиал № 3 ДГП № 94 в Хорошево-Мневниках и головное здание ГП № 6 в Тимирязевском районе.

Комплексная реконструкция вновь открывшейся детской поликлиники на Зверинецкой улице началась в сентябре 2023 года и подошла к концу спустя ровно год – в сентябре 2024 года. Благодаря обновлению мощность учреждения выросла до 597 посещений в смену. В настоящий момент в поликлинике работают 113 сотрудников, среди которых 46 врачей. Поликлиника перестраивалась в соответствии с новым столичным стандартом.

Кабинеты были оснащены новейшим медицинским оборудованием, в том числе рентгендиагностическим аппаратом на два рабочих места, системами ультразвуковой визуализации, ЛОР-установкой, офтальмологическим и физиотерапевтическим оборудованием, а также оборудованием для функциональной диагностики. За счет такого технического оснащения медикам представилась возможность использовать наиболее современные виды диагностики.

Власти Москвы приступили к модернизации амбулаторного звена в 2020 году. На первом этапе программы в городе было реконструировано 200 зданий. Второй этап программы, в который вошли около 140 поликлиник, начался в 2023 году и должен завершиться в 2025-м.

По данным социологического опроса ВЦИОМ, 89% москвичей знают о проведении данной программы, а 87% посетителей взрослых и 95% посетителей детских поликлиник позитивно оценивают итоги реконструкции. Кроме того, внимание на позитивные изменения обратили 99% врачей, медсестер и остальных сотрудников поликлиник.

Между тем с 2011 года в Москве возвели 55 корпусов для разнопрофильных городских, федеральных и частных больниц, отметил Собянин. Среди них появились многопрофильный клинический центр в Коммунарке, новый комплекс лечебно-диагностического центра имени Логинова и новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1.