В строящемся женском центре в Марьине приступили к чистовым работам

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Строительство центра женского здоровья на Перервинском бульваре в Марьине вышло на финишную прямую. Об этом рассказала депутат Мосгордумы, сенатор Инна Святенко.

Специалисты уже приступили к чистовой отделке. В помещениях завершается укладка керамогранитной напольной и стеновой плитки, продолжается монтаж дверей. Устройство системы отопления выполнено на сто процентов, выполнены работы по устройству водоснабжения и канализации. Кровельные работы, остекление, отделку технических помещений специалисты также завершили.

"На строительстве заняты больше 300 человек, темпы работ очень высокие. Устройство входных групп завершено, установлены окна, идет монтаж панелей фасада. Уверена, что строительство будет завершено в срок, и уже скоро центр женского здоровья откроется для марьинцев и всех москвичей", – заявила Святенко.

В новом центре будут предусмотрены широкие возможности для диагностики и лечения. Например, здесь смогут выявлять пациенток из группы риска, чтобы предупредить осложнения беременности, родов и послеродового периода.

Ожидается, что каждый день центр сможет принимать до тысячи пациентов. В центре будут работать более 200 специалистов, в том числе 119 врачей.

В Москве планируется открыть 30 центров женского здоровья – по одному на каждые три района, в том числе три учреждения будут работать в Южном административном округе столицы.

Первый в столице центр женского здоровья при ГКБ № 31 объединен с перинатальным центром. Здесь оказывается полный комплекс услуг, от первичных консультаций до ведения беременности и сопровождения после родов. За шесть месяцев работы центр посетили более 90 тысяч пациенток.

В медицинском учреждении работают 69 сотрудников, в том числе 39 врачей и 18 медсестер. Ежедневно они принимают около 800 пациенток. Время ожидания дежурного врача не превышает 20 минут.