Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал об особенностях урологического центра

Директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексей Шабунин рассказал, в чем уникальность работы урологического центра. По его словам, главное отличие центра заключается в том, что он работает по полному циклу лечения. То есть в нем лечат все известные виды заболеваний в урологии – от самых простых до самых сложных.

Отдельной уникальной чертой Алексей Шабунин назвал мощный кадровый состав, который удалось собрать.

Большое интервью с Алексеем Шабуниным выйдет в среду, 11 сентября, в эфире телеканала Москва 24.