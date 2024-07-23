Собянин рассказал о поддержке научных исследований в стационарах Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Грантовая программа по поддержке научных команд в столичных медицинских организациях способствует ускорению разработки и внедрения передовых методов диагностики и терапии, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что в названии большинства московских стационаров присутствует слово "клиническая", что говорит о том, что на базе городских больниц действуют кафедры и лаборатории медицинских вузов, а многие доктора совмещают лечебное дело с научной и исследовательской работой.

Чтобы поддержать научные команды столичных стационаров, в 2022 году учредили специальные гранты мэра Москвы. За два года на соискание грантов претендовали 325 проектов, из них поддержку уже получили 142 проекта.

На сегодняшний день успешно завершены первые этапы 27 исследований, результаты которых можно внедрять в систему здравоохранения. Некоторые из разработанных решений впервые применили в клинической практике не только в России, но и в мире. В 2024 году столичные медики завершат еще 72 проекта.

Недавно стартовала новая заявочная кампания на сумму 2,6 миллиарда рублей на три года. Заявки городские медицинские организации могут подавать до 20 сентября через онлайн-платформу.

На разработку новых высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации, и их внедрение в клиническую практику ежегодно выделяется около миллиарда рублей. Оператором программы выступает "Медтех", а отбором перспективных проектов занимается Совет главных врачей при департаменте здравоохранения Москвы.

Собянин привел в пример несколько последних разработок. Врачи пульмонологического отделения Морозовской детской клинической больницы создали прототип прибора для неинвазивной и безопасной визуализации микрокровотока человека для ранней диагностики бронхиальной астмы у детей.

В свою очередь, врачи детского инфекционного стационара Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" разработали и внедрили в практику систему автоматизированного компьютерного мониторинга по шкале PEWS.

На счету специалистов Московского спинального центра городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова сразу два исследовательских проекта. Один уже внедрили в практику. Это уникальная методика стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Параллельно в Спинальном центре разрабатывают малоинвазивный метод стабилизации позвоночника и оригинальный имплант для протезирования опорной функции позвоночника.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве создается одна из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей, к которой подключили уже более 1,7 тысячи единиц оборудования. Среди подключенных устройств – 98% всех столичных КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и другой медицинской техники.

Благодаря сети снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, где их сразу видят врачи-рентгенологи, подчеркнул мэр города. При этом для пациентов изображение и описание исследований загружаются в электронную медицинскую карту.

По словам Собянина, единый контур здравоохранения не только повышает качество и скорость диагностики, но также способствует внедрению в практику столичных врачей современных сервисов на основе искусственного интеллекта.