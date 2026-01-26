Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 16:31

Шоу-бизнес

Актер Михаил Казаков из "Папиных дочек" заявил, что не знает о своих долгах

Фото: кадр из сериала "Папины дочки"; режиссеры – Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров; производство – Киноконстанта, Костафильм, Телеканал СТС

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", заявил, что он ничего не знает о своих якобы задолженностях. Об этом он рассказал изданию "Абзац".

Казаков добавил, что, учитывая его род деятельности, его несложно найти.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила в розыск имущество Казакова. Согласно судебным материалам, общий размер его неоплаченных долгов приближается к 2 миллионам рублей. Из них свыше 1,4 миллиона рублей составляют просроченные платежи по кредитам.

До этого актера внесли в реестр злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги. Тогда общая задолженность по алиментам составляла 224 тысячи рублей.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика