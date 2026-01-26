Актер Михаил Казаков из "Папиных дочек" заявил, что не знает о своих долгах

Фото: кадр из сериала "Папины дочки"; режиссеры – Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров; производство – Киноконстанта, Костафильм, Телеканал СТС

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", заявил, что он ничего не знает о своих якобы задолженностях. Об этом он рассказал изданию "Абзац".

Казаков добавил, что, учитывая его род деятельности, его несложно найти.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила в розыск имущество Казакова. Согласно судебным материалам, общий размер его неоплаченных долгов приближается к 2 миллионам рублей. Из них свыше 1,4 миллиона рублей составляют просроченные платежи по кредитам.

До этого актера внесли в реестр злостных неплательщиков алиментов после обращений бывшей супруги. Тогда общая задолженность по алиментам составляла 224 тысячи рублей.

