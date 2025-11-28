Рэпер Птаха выплатил штрафы и долги на сумму более 300 тыс руб

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) погасил задолженность по штрафам и коммунальным платежам. Он перечислил на счета ГУ ФССП по Москве более 300 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время исполнительные производства по взысканию долгов в отношении музыканта открыты в межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов № 3 ГУ ФССП РФ Москвы открыты.

Кроме того, в отделе судебных приставов по Центральному административному округу № 3 в исполнении находится производство о взыскании с Птахи задолженности по ЖКУ на сумму более 22 тысяч рублей.

"На депозитный счет отделов поступили денежные средства от должника, после чего судебными приставами-исполнителями направлены в адрес взыскателей. Данные исполнительные производства будут окончены после получения уведомления от взыскателей", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в рамках исполнительных производств приставы применяли различные меры против Нуриева для взыскания задолженности.

Информация о наличии у рэпера долгов на сумму около 370 тысяч рублей начала распространяться в СМИ в конце ноября. Журналисты утверждали, что в связи с задолженностью у Птахи была арестована квартира. Тем не менее PR-директор исполнителя Марина Евстифеева спустя время опровергла слухи о конфискации недвижимости.