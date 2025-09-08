Певица Лада Дэнс накопила долг в размере 114 тыс рублей

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Советская и российская эстрадная певица Лада Дэнс накопила долг в размере около 114 тысяч рублей. Это следует из судебных и иных материалов, которые оказались в распоряжении ТАСС.

В частности, с июля прошлого года в отношении артистки остаются открытыми 12 исполнительных производств, 5 из которых связаны с взысканием свыше 87 тысяч рублей по коммунальным платежам. При этом на данный момент четыре производства прекращены на основании того, что взыскать долг уже невозможно.

Кроме того, три исполнительных производства остаются открытыми из-за того, что исполнительница не погасила вовремя штрафы ГИБДД и исполнительные сборы по ним. Сумма, которую необходимо взыскать с певицы, составляет 4 250 рублей. Один из документов не закрыт по причине неоплаченного штрафа за парковку на сумму 5 тысяч рублей.

Также открыты исполнительные производства об уклонении Дэнс от исполнения административного наказания.

Ранее судебные приставы не смогли взыскать с певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Выяснилось, что певец в установленный срок не погасил долг в размере 52 тысячи рублей.

На основании этого было открыто исполнительное производство. Однако его пришлось прекратить из-за невозможности установить местонахождение Витаса и его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей.