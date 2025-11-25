PR-директор рэпера Птахи опровергла арест его квартиры из-за долгов по ЖКХ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Информация об аресте квартиры рэпера Птахи (настоящее имя – Давид Нуриев) из-за долгов по ЖКХ на сумму около 370 тысяч рублей ложная. Об этом РБК заявила PR-директор исполнителя Марина Евстифеева.

Она подчеркнула, что у рэпера ничего не арестовывали.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лада Дэнс накопила долг в размере около 114 тысяч рублей. С июля прошлого года в отношении артистки остаются открытыми 12 исполнительных производств. 5 из них связаны с взысканием более 87 тысяч рублей по коммунальным платежам.

При этом 4 производства были прекращены, так как взыскать долг уже невозможно. Еще 3 исполнительных производства остаются открытыми в связи с тем, что исполнительница не погасила вовремя штрафы ГИБДД и исполнительные сборы по ним.

