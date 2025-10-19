Телеведущая Водонаева получила счет за электричество в размере 1,7 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущая и блогер Алена Водонаева получила от компании "Мосэнергосбыт" счет на оплату услуг ЖКХ за электричество в двух московских квартирах на сумму около 1,79 миллиона рублей. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По словам телеведущей, она пробыла в каждой из квартир около двух недель.

"Как они работают? Откуда их берут? Из каких спецучреждений люди устраиваются работать в какие-то бюрократические организации, связанные с коммунальными вопросами граждан?" – пожаловалась Водонаева.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лада Дэнс накопила долг в размере около 114 тысяч рублей. С июля прошлого года в отношении артистки остаются открытыми 12 исполнительных производств, 5 из которых связаны с взысканием свыше 87 тысяч рублей по коммунальным платежам.

При этом на данный момент четыре производства прекращены на основании того, что взыскать долг уже невозможно. Кроме того, три исполнительных производства остаются открытыми в связи с тем, что исполнительница не погасила вовремя штрафы ГИБДД и исполнительные сборы по ним.

