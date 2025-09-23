Максим Галкин погасил долг за электроэнергию

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) полностью погасил долг за электроэнергию в доме, который расположен в подмосковной деревне Грязи. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе АО "Мосэнергосбыт".

Накануне сообщалось, что организация направила в Черемушкинский суд иск, в котором потребовала взыскать с Галкина свыше 500 тысяч рублей. Уточнялось, что подготовка дела к рассмотрению была запланирована на 25 сентября.

Как пояснили в Мосэнергосбыте, в июне долг юмориста превысил 432 тысячи рублей. После чего в августе в суд был подан иск.

"Мосэнергосбыт приступил к реализации мер по взысканию данной заложенности: в суд был направлен иск, а также было направлено извещение о введении ограничения потребления электрической энергии. Принятые меры привели к погашению долга 15 сентября", – уточнили в пресс-службе организации.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин допускал, что заграничный паспорт Галкина могут аннулировать в случае неуплаты долга за электричество. Специалист подчеркнул, что статус иноагента не означает, что гражданин не может пользоваться своими счетами.