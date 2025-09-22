"Мосэнергосбыт" потребовал взыскать более 500 тысяч рублей с Максима Галкина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Компания "Мосэнергосбыт" направила в Черемушкинский суд Москвы иск, в котором потребовала взыскать с юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) свыше 500 тысяч рублей. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе суда.

В суде рассказали, что шоумен не оплатил счета за потребленную электроэнергию в доме, который расположен в подмосковной деревне Грязи. В результате у него образовался долг в размере 500 тысяч рублей.

Подготовка дела к рассмотрению в суде запланирована на 25 сентября.

Ранее советская и российская эстрадная певица Лада Дэнс накопила долг в размере около 114 тысяч рублей. С июля прошлого года в отношении артистки остаются открытыми 12 исполнительных производств, 5 из которых связаны с взысканием свыше 87 тысяч рублей по коммунальным платежам.

При этом на данный момент четыре производства прекращены на основании того, что взыскать долг уже невозможно. Кроме того, три исполнительных производства остаются открытыми в связи с тем, что исполнительница не погасила вовремя штрафы ГИБДД и исполнительные сборы по ним.