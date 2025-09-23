Юрист Салкин: загранпаспорт Галкина могут аннулировать из-за долга за электричество

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Заграничный паспорт юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) могут аннулировать из-за его долга за электричество. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин в беседе с News.ru.

Эксперт пояснил, что в таких случаях у должника могут возникнуть проблемы с пребыванием за пределами страны, если у него не имеется второго гражданства. В первую очередь, организация обращается в суд.

"Вначале это судебный приказ. В случае если задолженность не погашена ко дню суда, то суд иск удовлетворяет и впоследствии выдает исполнительный лист на принудительное исполнение", – отметил Салкин.

Юрист добавил, что уже после этого лист предъявляется в службу судебных приставов.

"За такой незначительный долг Галкина, в полмиллиона рублей, приставы не вправе выставить на торги дом и участок. Однако они могут наложить запрет на выезд за границу, что фактически аннулирует действие загранпаспорта", – сказал Салкин.

Специалист подчеркнул, что статус иноагента не означает, что гражданин не может пользоваться своими счетами. В связи с этим препятствий для исполнения судебного решения нет.

Ранее компания "Мосэнергосбыт" направила в суд Москвы иск, в котором потребовала взыскать с Галкина свыше 500 тысяч рублей. Юморист не оплатил счета за потребленную электроэнергию в доме в подмосковной деревне Грязи. Подготовка дела к рассмотрению в суде запланирована на 25 сентября.